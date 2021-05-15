النفط توافق على دعم أصحاب مولدات بـ”الكاز” في كركوك وتؤجل أستيفاء الضرائب

2021/05/15 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت إدارة محافظة كركوك، اليوم السبت، موافقة وزارة النفط على دعم أصحاب المولدات بالغاز، وتأجيل الضريبة عنهم في المحافظة.وذكرت ادارة المحافظة في بيان، انه “تم عقد اجتماع بين محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، وعدد من اعضاء مجلس النواب وهم، خديجة علي، وديلان غفور، وخالد المفرجي، وقائمقام مدينة كركوك، فلاح يايجلي، ومدراء دوائر […]

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