2021/05/15 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يواصل فيروس كورونا، تسجيل أرقام قياسية بالنسبة لعدد الإصابات التي تجاوزت الثلث مليون يومياً، والوفيات التي وصلت الى 4 آلاف كل يوم.وسجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يواصل تسجيل أرقام قياسية في الهند المركز الخبري الوطني.

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