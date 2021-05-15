المكتب السياسي: اتحاد معلمي كوردستان كان دوما في طليعة النضال

2021/05/15 | 11:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، برقية تهنئة الى جميع المعلمين، بمناسبة الذكرى الـ 59 لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وجاء في البرقية:

في الذكرى الـ 59 لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، نهنئ رئيس وسكرتارية وجميع المعلمين من اعضاء اتحادكم.

ان اتحاد المعلمين الذي تأسس في الـ 15 من آيار عام 1962، كان له الدور الكبير خلال المراحل المختلفة من النضال العلمي والتربوي والمهني في الماطلبة بحقوق معلمي كوردستان.



وكان دوما في طليعة النضال بتقديمه التضحيات الجسام والدفاع السياسي وابعاد العقوبات السياسية ومناهضة المحاولات التي تعمل على محو اللغة والثقافة الكوردية.

ان معلمي كوردستان وبعد الثورة العظيمة لشعب كوردستان، لم ينحنوا الى شظف العيش وكانوا في طليعة النضال المهني والديمقراطي.



وخلال السنوات المنضرمة وبسبب الازمة الاقتصادية والحرب ضد مجاميع داعش الارهابية والوضع غير المستقر في اقليم كوردستان، واصل المعلمون اداء المهام بمشوخ.

وفي مرحلة تطور جائحة كورونا وتأثيراته، من الضروري على اتحاد معلمي كوردستان ان يضع برنامجا جديدا وان يهيأ نفسه بشكل افضل بشكل يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة من النضال المهني والديمقراطي، للدفاع عن حقوق المعلمين وتقديم الخدمة للتربية والتعليم في كوردستان.

سلام امل ووفاء لاولئك المعلمين المجاهدين الذين قدموا الخدمة في مراحل نضال اتحاد معلمي كوردستان،

سلام لارواح الشهداء الابرار من المعلمين وقادة العملية التربوية والتعليمية

PUKmedia ترجمة

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