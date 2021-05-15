لبنان.. محتجون يتجهون إلى الحدود الجنوبية وسط استنفار عسكري و

2021/05/15 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه عشرات الأشخاص من مخيمي نهر البارد والبداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، صباح اليوم السبت، إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، على متن حافلات للمشاركة في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة.

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