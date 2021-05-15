مؤسسة الشهداء تكشف عن أسباب تأخر الرواتب التقاعدية

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم السبت، أسباب تأخر إنجاز المعاملات التقاعدية للشهداء والجرحى.وقال النائلي في تصريح صحفي، إن “الروتين وبعض الإجراءات المعقدة لبعض الدوائر التي هي خارج مؤسسة الشهداء وراء تأخر إكمال المعاملات التقاعدية للشهداء والمصابين”، مبيناً أن”المؤسسة أصدرت تعميماً بتقليص وتسهيل الإجراءات لعوائل الشهداء، لكن المشكلة في الدوائر […]

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