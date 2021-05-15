الدفاع المدني: 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مديرية الدفاع المدني، أن خمسة وتسعين بالمئة من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إن أغلب الحرائق التي تحدث بسبب الاهمال والعشوائية وعدم توخي طلبات السلامة والأمان، لافتاً الى أن هذه الأسباب تجعل فرص حدوث الحرائق عالية جداً.

وأضاف أن أغلب دول العالم يوجد فيها قانون يلزم المستشفيات ودوائر الدولة بإنشاء مراكز للدفاع المدني تحتوي على معدات انقاذ، إلّا أن معظم من مؤسسات الدولة في العراق تفتقر الى هذه المراكز.

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