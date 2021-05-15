انتشال 14 جثة متفحمة خلال اصطدام عجلتين على الطريق الدولي السريع بالمثنى

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انقذت فرق الدفاع المدني ثلاثة مواطنين وانتشلت أربع عشرة جثة متفحمة، خلال حادث مروع على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى، وذكرت المديرية في بيان، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام عجلة مع منشأ ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى..

مبينة ان فرق انقاذ واطفاء الدفاع المدني نفذت عمليات الإخلاء بالتزامن مع عمليات الاخماد للعجلتين المحترقتين واكدت ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه.

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