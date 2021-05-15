مصرع واصابة 13 شخصا بسبب تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

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لقي ثلاثة مدنيون مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بحادث سير شمالي محافظة ديالى.

و قالت مصادر محلية، إن الحادث وقع بسبب تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم مقابل معسكر أشرف، مشيرة الى أن سبب الحادث هو السير بممر واحد بعد إغلاق الممر الثاني لأغراض الأكساء.

يشار الى ان طريق بغداد كركوك يطلق عليه تسمية طريق الموت بسبب الحوادث شبه اليومية التي يشهدها نتيجة لعدم صلاحيته لسير العجلات وغياب عمليات الإعمار طيلة لأعوام الماضية.

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