2021/05/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز الدفاع المدني، فيما حددت أسباب استمرار نشوب الحرائق في الآونة الأخيرة.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان للوكالة الرسمية، إن "أغلب الحرائق التي تحدث عرضية ولها أسبابها الحقيقية، أبرزها الاهمال والعشوائية وعدم توخي متطلبات السلامة والأمان"، لافتاً الى أن "هذه الأسباب تجعل فرص حدوث الحرائق عالية جداً".

وأضاف أن "أغلب دول العالم يوجد فيها قانون يلزم المستشفيات ودوائر الدولة بانشاء مراكز للدفاع المدني تحتوي على معدات انقاذ ،إلّا أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر الى هذه المراكز".

ودعا بوهان الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ السلامة والدفاع المدني في جميع دوائر الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: 95 بالمئة من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز مكافحة الحرائق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: 95 بالمئة من مؤسسات الدولة تفتقر لمراكز مكافحة الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).