ديالى.. مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في ٣ حوادث سير - عاجل

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، بمصرع شخصين واصابة 16 آخرين في 3 حوادث سير خلال الساعات 24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعيهما، و١٦ آخرين أصيبوا نتيجة حوادث سير مختلفة حدثت في المحافظة، بينهم أطفال ونساء".

وأشار الى ان "اغلب الضحايا كانوا نتيجة حوادث سير على طريق الموت( كركوك- بغداد) قرب ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة في ساعة متاخرة من مساء يوم أمس، والذي ادى الى مصرع شخصين واصابة 10آخرين".

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