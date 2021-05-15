استقرار بدرجات الحرارة.. الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في عموم العراق

2021/05/15 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، بان حالة الطقس لهذا اليوم السبت (15 ايار 2021)، ستكون مشابهة لحالة الطقس ليوم امس الجمعة.

وقالت في بيان، ان "الاجواء في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، صحوة يصاحبها بعض الغيوم، فيما اشارت الى ان الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستتسبب بتصاعد غبار خفيف".

واضافت، ان "درجات الحرارة في المنطقة الشمالية ستكون مشابهة لدرجة الحرارة ليوم امس".

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