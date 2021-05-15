إجراءات أمنية مشددة.. إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

2021/05/15 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أغلقت القوات الأمنية، السبت، الطرق والمداخل المؤدية إلى ساحة التحرير في إجراءات مشددة لحماية وقفة احتجاجية لمساندة الشعب الفلسطيني.

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