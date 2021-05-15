الرشيد تعلن استقبال زبائنه خلال عيد الفطر ويوم السبت

2021/05/15 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، استمرار فروعه باستقبال زبائنه خلال ايام عيد الفطر المبارك.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “المصرف قرر فتح فروعه خلال عيد الفطر […]

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