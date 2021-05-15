السياسة العنصرية الاسرائيلية سياسة واحدة بالامس واليوم - عواد احمد صالح

2021/05/15 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح السياسة العنصرية الاسرائيلية سياسة واحدة بالامس واليوم عواد احمددولة اسرائيل العنصرية النازية قامت على فكرة واهمة ( ارض الميعاد ) .



فكرة لاهوتية كهنوتية قومية وعلى مباديء التوراة العنصرية اي محو والغاء كل ما هو غير يهودي من اجل تحقيق الحلم الصهيوني في وطن يضم اليهود من النيل الى الفرات ولذلك كل السياسات الاسرائيلية بالامس واليوم هي واحدة سياسة يمينية عنصرية ولكن بدرجات متفاوتة واليوم فان ......





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