فيديو مروع لحادث سير تسبب بوفاة 14 راكبا حرقا في العراق

2021/05/15 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشل فريق إنقاذ تابع للدفاع المدني العراقي 14 جثة متفحمة بعد حادث على الطريق الدولي السريع بمحافظة المثنى جنوب العراق.

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