2021/05/15 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد عن استمرار فروعه باستقبال زبائنه خلال ايام عيد الفطر المبارك.

واوضح المكتب الاعلامي ان “المصرف قرر فتح فروعه خلال عيد الفطر المبارك لدفع مستحقات المنافذ والرواتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية”.

واضاف ان “المصرف سيستمر بفتح ابوابه يوم السبت من كل اسبوع لتقديم الخدمة المصرفية”.

التالي

منذ 15 ساعة

انتهاء ازمة الناقلة ميراج ومغادرتها للمياه الاقليمية

منذ 18 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 603 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 20 ساعة

الصحة تسجل 2767 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 23 ساعة

أمانة بغداد تعيد افتتاح متنزه الزوراء مجاناً للمواطنين خلال أيام العيد

منذ 23 ساعة

مدير المرور يوجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق

منذ 24 ساعة

خطة لانجاز عدد من المشاريع في الانبار

منذ يوم واحد

الكهرباء: المباشرة بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 703 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يومين

بالوثيقة..



توصيات وزارة الصحة بشان حظر التجوال

منذ يومين

الصحة تسجل 4512 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد: فروعنا مستمرة باستقبال الزبائن خلال عيد الفطر ويوم السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد: فروعنا مستمرة باستقبال الزبائن خلال عيد الفطر ويوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).