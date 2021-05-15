تويتر يطلق برنامجاً جديداً لتوثيق الحسابات

2021/05/15 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، عزم شركة تويتر إطلاق برنامج توثيق جديد الأسبوع المقبل.

وقال المركز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "شركة تويتر ستطلق برنامج التوثيق الجديد الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "البرنامج سيحدد شروطاً معينة مثل إرسال الهوية وتحديد نشاط ونوعية الحساب هل الحساب شخصي او تابع لشركة أو لمسؤول حكومي أو صحفي أو نادى رياضي وغيرها من النشاطات".

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PUKmedia عن مركز الإعلام الرقمي

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