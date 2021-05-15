اجراءات أمنية لحماية وقفة ساحة التحرير لمساندة الشعب الفلسطيني

2021/05/15 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان في اجراء استباقي أغلقت القوات الأمنية، السبت، الطرق والمداخل المؤدية إلى ساحة التحرير في إجراءات مشددة لحماية وقفة احتجاجية دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمساندة الشعب الفلسطيني.وتخشى السلطات وقوع حوادث امنية تودي الى تداعيات في الشارع العراقي المحتل لاسيما بعد اغتيال الناشط العراقي البارز ايهاب الوزني ومحاولة اغتيال مراسل قناة […]

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