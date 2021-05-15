الغرب بين الإندماج والإدماج التماثلي - فارس إيغو

2021/05/15 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_إيغو فينسينت كوزيديرموقع فيغارو فوكس، 23/03/2021.



في كتابه ((في تقريظ الإدماج التماثلي)) (1)، ينتقد الكاتب ((الأيديولوجية الهجرويّة)) المتبعة منذ ستين عاماً والتي يقول إنها تستند إلى الجانب العاطفي للعار وتعطي الأولوية للاعتراف بالهوية الخصوصيّة للمهاجر على حساب المواطنة.



ويروي الكاتب كيف ترسخت هذه الأيديولوجية تدريجياً، من جان بول سارتر إلى فرانسوا ميتران.وقد ارتأينا ترجمة هذا المقال لإعطا ......





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