الزراعة النيابية تحمل وزارة الموارد مسؤولية انخفاض منسوب دجلة والفرات

2021/05/15 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.وقال عضو اللجنة عبد الأمير الدبي في تصريح صحفي، إن “الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة”، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف بشكل فردي”.[…]

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