2021/05/15 | 12:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـPKK يتهم الجيش التركي باستخدام "الكيمياوي" ضد مقاتليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـPKK يتهم الجيش التركي باستخدام "الكيمياوي" ضد مقاتليه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـPKK يتهم الجيش التركي باستخدام "الكيمياوي" ضد مقاتليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).