2021/05/15 | 12:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رائد بن خليفة السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة أن البورصة تشهد في العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداول لخام نفط عُمان بلغ 11% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف السلامي، أن البورصة سجلت تداول أكثر من 100 مليون برميل من نفط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة دبي للطاقة: تداول 100 مليون برميل من خام نفط عُمان خلال أبريل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة دبي للطاقة: تداول 100 مليون برميل من خام نفط عُمان خلال أبريل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).