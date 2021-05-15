نائب يدعو رئاسة الوزراء للتدخل العاجل في كركوك: انقذوا المحافظة

2021/05/15 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

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خالد المفرجي : تراكم النفايات في كركوك سببها سياسي وهناك جهات تحاول افشال النجاح المتحقق في المدينه

خالد المفرجي : مشاده كلامية كلامية بين خالد المقرجي والنائب ديلان حول تدخل الاقليم في ازمة النفايات التي تعاني منها كركوك

خالد المفرجي : على رئاسة الوزراء التدخل بشكل عاجل لانقاذ كركوك من التهميش من قبل الوزارات المعنية

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