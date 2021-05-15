معلومات بشأن وصول السلالة الهندية الى ذي قار

2021/05/15 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

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احتجزت دائرة صحة ذي قار، السبت، 9 أشخاص مشتبه بإصابتهم بالسلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المحافظة صدام الطويل في تصريح تابعه موقع NRT عربية، اليوم (15 ايار 2021)، ان "الدائرة احتجزت 9 اشخاص قادمين من الهند تم استلامهم من وزراة الصحة وهم من أهالي محافظة ذي قار بعد ظهور اصابات بين القادمين من الهند مؤخرا".

واضاف، أن "المشتبه بإصابتهم بالسلالة الهندية تم حجرهم في الناصرية في ردهة خاصة اعدت لهم حسب تعليمات الوزراة لمدة 14 يوم لحين ظهور نتائج التحاليل".

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