تيار الحكيم يلوح بمقاطعة الانتخابات: الأمن فقط لقوى السلاح

2021/05/15 | 13:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

لوح تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، بمقاطعة الانتخابات المبكرة على خلفية حملة الاغتيالات وترهيب النشطاء وصناع الرأي في البلاد.

ولم يستبعد عضو المكتب السياسي في التيار بليغ أبو كلل في مداخلة عبر تطبيق "كلابهاوس"، الذهاب إلى خيار المقاطعة "في حال استمرار انفلات السلاح ومطاردة الناشطين".

وأكّد أبو كلل ذلك عبر تغريدة لاحقة كتبها تحت عنوان "أكذوبة الأمن الانتخابي"، مبينًا أنّ "الحقيقة الراهنة -وقد تستمر- أن لا أمن انتخابي للأحزاب السياسية التي لا تمتلك سلاحًا أو الأحزاب تلك المنبثقة من تشرين، وأن الحكومة عاجزة عن توفير هذا الأمن!".

وشدد، أنّ "الأمن الانتخابي مكفول للقوى السياسية التي تملك السلاح وتستقوي به على الجميع وعلى الحكومة!".

وقال القيادي في التيار، أنّ الحل يكمن في "تفعيل الضغط السياسي وتوحيد الرأي للقوى التي لا تملك سلاحًا، وتفعيل الضغط الإعلامي والاجتماعي وضغط الاحتجاجات بخصوص السلاح تحديدًا، وكذلك طلب سند المرجعية العليا (قوى تشرين) وتفعيل دور الأمم المتحدة وأخيرًا؛ تفعيل مقاطعة الانتخابات إن لم يتحقق الأمن الانتخابي".

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