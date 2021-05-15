2021/05/15 | 13:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية إقليم كوردستان تقرر استئناف الدوام في المدارس بـ"التناوب" غداً الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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