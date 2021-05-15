إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

2021/05/15 | 13:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أغلقت القوات الأمنية، اليوم السبت، الطرق والمداخل المؤدية إلى ساحة التحرير في إجراءات مشددة لحماية وقفة احتجاجية لمساندة الشعب الفلسطيني.وقال مرسلنا، بأن القوات الأمنية أغلقت جميع المداخل والطرق والمؤدية إلى ساحة التحرير في العاصمة.وأضاف، انه شهدت مداخل الساحة انتشاراً امنياً مكثفا وغلقاً بالأسلاك الشائكة، لتأمين الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر انطلاقها […]

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