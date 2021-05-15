الحكومة اليمنية تدعو لتحرك دولي لإنقاذ الفلسطينيين

2021/05/15 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف “الوحشي” للفلسطينيين في القدس، وكذلك تدمير البنية التحتية لغزة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على حسابها على موقع تويتر: “نجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.

ودعت الخارجية اليمنية “المجتمع الدولي إلى سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لاحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح”.

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