حلاّق سنترال بارك…عنصر جذب جديد في نيويورك

2021/05/15 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيرمان جيمس يقصّ شعر أحد زبائنه في متنزه سنترال بارك بنيويورك في 6 أيار/مايو 2021 © ا ف ب أنجيلا ويس نيويورك (أ ف ب) – بعد وقت قصير من بدء تفشّي جائحة كوفيد-19 في نيويورك الربيع الفائت، وضّب هيرمان جيمس مقصّه ومعدّاته وتوجه إلى سنترال بارك، فكانت هذه اللحظة بداية مرحلة جديدة […]

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