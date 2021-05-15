فلوبير في ذكرى 200 عاما على ولادته…الكاتب الذي كره الشهرة

2021/05/15 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مكتبة “لابلياد” الخميس آخر مجلدين (الرابع والخامس) من “الأعمال الكاملة” لفلوبير، وهما يغطيان الحقبة الممتدة من 1863 إلى 1880 © اف ب آلان جوكار باريس (أ ف ب) – كان الكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير زاهداً بالشهرة، على ما أظهر كتابان صدراً في الذكرى المئتين لولادته، إذ كان يرفض نشر صور له ويتجنب الصحافيين […]

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