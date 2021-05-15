10 قتلى من عائلة فلسطينية واحدة في ضربة اسرائيلية في قطاع غزة  

2021/05/15 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد أقرباء عائلة ابو حطب التي قتل عشرة من أفرادها في قصف اسرائيلي في قطاع غزة في 15 أيار/مايو 2021 © اف ب محمود الهمص غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غرب غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في […]

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