الرشيد: مستمرون باستقبال الزبائن كل يوم سبت

2021/05/15 | 13:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، استمرار فروعه باستقبال الزبائن كل يوم سبت من كل أسبوع.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف قرر فتح فروعه خلال عيد الفطر المبارك لدفع مستحقات المنافذ والرواتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية”.واضاف ان “المصرف سيستمر بفتح ابوابه يوم السبت من كل اسبوع لتقديم الخدمة المصرفية”.

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