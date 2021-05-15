2021/05/15 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

488 مشاهدة

اصدر محافظ المثنى احمد منفي، السبت، قرار باعفاء مديرة مستشفى الحسين التعليمي ومعاونها الاداري بسبب تقاعسهم عن العمل.

وقال مصدر لـ NRT عربية (15 ايار 2021)،ان "محافظ المثنى يقرر اعفاء مديرة مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة الدكتورة وسن عارف والمعاون الإداري للمستشفى من مناصبهم".

وكذلك قرر المحافظ "تشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وبحق الطبيب الخفر ليل امس الجمعة لتركه الواجب وتقصيرهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار رسمي باعفاء مديرة مستشفى ومسؤولين آخرين في المثنى.. لهذه الاسباب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار رسمي باعفاء مديرة مستشفى ومسؤولين آخرين في المثنى.. لهذه الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).