أسئلة كبرى في ذكرى (صناعة) الكيان الإسرائيلي - حسن مدن

2021/05/15 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليس بالصورة التي ترغب فيها إسرائيل وداعموها مرّت الذكرى الثالثة والسبعون على "صناعتها"، ولا نقول تأسيسها، فهي لم تتأسس من تلقاء ذاتها، وإنما نتيجة ترتيب دولي مُحكم، بدأ بوعد بلفور سيء الصيت، وانتهى إلى إعلان هذا الكيان في صورة "دولة"، فُرضت كأمرٍ واقع بعد أن تمّ تهجيرجزء كبير من الفلسطينيين أهل الأرض، واستجلاب مستوطنين من مختلف بقاع العالم، وتولى الماسكون بمقادير الأمور في العالم مدّ هذا الكيان بك ......





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