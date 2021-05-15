تحليل لأسباب ونتائج الأوضاع الحالية في فلسطين الداخل - سامي الذيب

2021/05/15 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب أنشر هنا نصل وصلني هذا الصباح من فلسطيني من الداخل لن اذكر اسمه لأسباب أمنية.يحمل النص العنوان التالي-----------لم يحدث قط ما نراه هذه الأيام في معظم المدن والقرى العربية في فلسطين الداخل وكأنها شبه انتفاضة شعبية مستمرة من أكثر من اسبوعين تقريبا..



ما هي الأسباب؟1) راهنت الحكومة الاسرائيلية على انعدام الوعي السياسي لدى العرب في الداخل وبدأت تعاملهم بطريقة عنصرية لذلك تراكمت الضغ ......





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