2021/05/15 | 13:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط في الاحتجاجات العراقية يحشد للوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ"نصرة القدس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).