المثنى.. إعفاء مدير مستشفى ومعاونه بسبب التقصير في الواجب

2021/05/15 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم السبت، بإعفاء مدير مستشفى الحسيني التعليمي، ومعاونه الإداري بسبب تقصيرهم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجودة، أن الأخير "وجّه بإعفاء مديرة مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة الدكتورة وسن عارف ، والمعاون الإداري للمستشفى من مناصبهم".

ووجه المحافظ، "بتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وبحق الطبيب الخفر ليل امس الجمعة لتركه الواجب، وتقصيرهم في تقديم الخدمات الصحية للمرض".

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