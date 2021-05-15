حملة سخرية من مخرج ’نسل الأغراب’ بعد قرار مثير.. وبطلة العمل ترد بتغريدة

2021/05/15 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أثار قرار "المتحدة" للخدمات الإعلامية في مصر بوقف العمل مع مخرج مسلسل "نسل الأغراب"، محمد سامي، موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واعتبر عديد من الناشطين، أن المتحدة أطاحت بالمخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، بسبب زوجته الفنانة مي عمر، التي أعطيت دورا كبيرا في المسلسل، على حساب النجمين: أحمد السقا وأمير كرارة، خصوصا أن الأخير حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، في بطولة الجزء الأول من مسلسل "الاختيار".

كما نشر مستخدمون مقاطع ساخرة من المسلسل ضمت لقطات للفنانة مي عمر وهي تبكي، وأخرى مستوحاة من المشهد الشهير الخاص بفيلم "العار"، وعلقت الفنانة على موجة السخرية قائلة: "ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها".

كما شمت البعض من المخرج مستخدمين لقطات لرد فعل غادة عبدالرازق، وذلك للإشارة إلى خلافاتها مع المخرج محمد سامي الذي تحدث عنها سلبا لدى ظهوره في عدة برامج مؤخرا.

غاده عبد الرازق بعد ايقاف #محمد_سامي pic.twitter.com/k6czLmLrR4

— اسلام نفس حروف اسلام (@1sLamEzzat) May 15, 2021

واتسمت مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه "عساف الغريب: أحمد السقا"، و"غفران الغريب: أمير كرارة"، فيما بقيت "جليلة: مي عمر" على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.

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