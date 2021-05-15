نيمار يسخر من قرار حرمانه من خوض نهائي كأس فرنسا

2021/05/15 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سخر نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، من قرار حرمانه من المشاركة مع فريقه في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، الأربعاء المقبل.وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس الجمعة، إيقاف البرازيلي لمباراة واحدة، لحصوله على بطاقة صفراء بعد لحظات من نزوله بديلا في مباراة الدور نصف النهائي ضد مونبلييه، […]

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