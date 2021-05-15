الهند و”فايزر” تقتربان من حل أزمة اللقاحات

2021/05/15 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” الهندية، اليوم السبت، نقلاً عن مسؤولين لم يتم تسميتهم، إن “الحكومة الهندية وشركة “فايزر” الأمريكية للأدوية تقتربان من تحقيق تقدم كبير في قضية الحماية القانونية لشركة الأدوية الأمريكية ضد المسؤوليات المستقبلية الناجمة عن استخدام لقاحاتها ضد فيروس كورونا”.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم نقلاً عن الصحيفة المحلية إن “حل هذه القضية الخلافية سيمهد الطريق أمام وصول جرعات من شركة “فايزر” ضد فيروس كورونا إلى الهند، في وقت تكافح فيه الدولة الآسيوية نقصاً في اللقاحات، وسط تفش لفيروس كورونا، هو الأسرع في العالم.

ولم ترد شركة فايزر على تساؤلات الصحيفة على البريد الإلكتروني.

وحال نجاح المناقشات، ستقوم شركة فايزر أولاً باستيراد جرعات اللقاح وأيضاً بحث احتمال إقامة منشآت تصنيع محلية.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الجمعة، تسجيل 343 ألفاً و 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 مليوناً و 46 ألفا و 809 أشخاص، فيما قدمت الحكومة ضمانات وتدابير مفصلة لتعويض النقص في اللقاحات.

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