مسرور بارزاني: نعمل على تحسين ورفع مستوى التعليم في كوردستان

2021/05/15 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، اتحاد معلمي كوردستان بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، أتقدم بأحر التهاني وأرق الأماني لمربي الأجيال معلمينا الأجلاء ورئيس وسكرتارية اتحاد المعلمين.لقد لعب معلمو كوردستان، وعلى الدوام، دوراً محورياً في تربية أجيال أمتنا والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، ما يجعلنا ننظر إلى نضالهم التربوي والتعليمي والوطني بعين الاحترام والتقدير.وفي هذه المناسبة النبيلة، أتوجه بخالص الشكر إلى الأسرة التعليمية التي واصلت العملية التعليمية والتربوية وخدمت أجيالنا بكل تفانٍ على الرغم من الظروف العصيبة.وإذ تعمل حكومة إقليم كوردستان على تحسين ورفع مستوى التعليم ومكانته والخدمات التعليمية، فإنها تبذل قصارى جهودها للارتقاء بمعلمي كوردستان وحماية حقوقهم.

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