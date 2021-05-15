تربية إقليم كوردستان تقرر استئناف الدوام في المدارس

2021/05/15 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية في اقيم كوردستان، استئناف الدوام في المدارس وبالشكل الحضوري بدءً من يوم غد الاحد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا 2021/3/10 وبعد التشاور مع اللجنة تقرر ما يلي:

1- استئناف العملية التربوية داخل الصفوف بدءً من يوم الاحد 2021/5/16 وبالتناوب للمراحل (الاول وحتى الـ 11 الاساسي)للمدارس الحكومية والاهلية، واستمرار المدارس الموجودة في القرى والتي كانت الدوام فيها ثلاثة أيام في الأسبوع، على نفس المنوال.

2- ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية ومنح صلاحيات متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية، عدا رؤساء الوحدات الادراية والفرق الصحية، الى مدراء التربية في الاقضية والنواحي وضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ تلك الاجراءات.

3- في حال ظهور اصابات بكورونا في المدراس، فان معالجتها يكون بالتعاون بين مديرية الصحة والتربية في المحافظة وباشراف المحافظ ومسؤول الادارة المستقلة.

4-الاهالي الراغبون بعدم ارسال ابنائهم الى الصفوف، بامكانهم ملء استمارة تعهد بخصوص هذا الموضوع في الاسبوع الاول من بدء العملية التربوية، والاستمرار بالطريقة الالكترونية، الا انه ولغرض اداء الامتحانات عليهم التوجه الى المدرسة لادائها بشكل حضوري.

5- ضرورة استمرار الفرق التقنية لوزارة التربية باعمالها الالكترونية وبقائها بشكل فعال في بث الدروس التعليمية الالكترونية و إعطاء الطلاب غير الملتحقين بالصفوف الدارسية مزيدا من الدروس والواجبات المنزلية فقط في المواضيع التي ستدخل في الإمتحانات.

PUKmedia خاص

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