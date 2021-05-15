"مطب بسيط في العلاقات".. تقرير يرصد وضع "شركاء إسرائيل الجدد" بعد التصعيد

2021/05/15 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير لوكالة فرانس برس أن "التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين وضع شركاء إسرائيل الجدد بالمنطقة في وضع حرج، ودفعهم إلى إصدار بيانات تنديد".

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