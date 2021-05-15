قوات الشغب تقتحم اعتصام الخريجين امام مصفى ذي قار

2021/05/15 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقتحمت قوات الشغب، السبت، اعتصام الخريجين امام مصفى ذي قار، فيما هدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم انسحاب القوة.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (15 ايار 2021)، ان "قوات الشغب قامت باقتحام اعتصام الخريجين امام مصفى ذي قار والتصادم معهم، فضلا عن تحطيهم سرادقهم دون اي تدخل من قائدالشرطة والمحافظ".

واضاف المصدر ان "المعتصمين منحوا مهلة لمعاون قائد الشرطة المتواجد في داخل المصفى لسحب قوات الشغب نهائياً والصهاريج التي دخلت برفقتهم".

وهدد المعتصمون بحسب المصدر انه في "حال لم تنفذ مطلبهم سيتحملون عقبى اعتدائهم الصريح وانتهاكهم حق الدستور وظلمهم للخريجين المعتصمين".

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