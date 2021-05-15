واسط: انتشال جثة شاب قضى غرقا (صور)

2021/05/15 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، السبت، بإنتشال جثة شاب قضى غرقا في نهر دجلة بمحافظة واسط.

واضاف، ان "مفرزة من غواصي النجدة النهرية في شرطة واسط تمكن من انتشال جثة الشاب حسين شاكر العبادي الذي قضى غرقا في نهر دجلة بمدينة الكوت".

واوضح، ان انتشال الجثة حصل "بعد عملية غوص وبحث استمرت لاكثر من ساعة".

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