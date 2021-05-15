2021/05/15 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).