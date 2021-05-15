إقليم كوردستان يسجل 753 حالة شفاء جديدة من كورونا

2021/05/15 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 753 حالة شفاء من فايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "444"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (2349 فحصاً جديداً)

• (1017) اربيل

• (506) السليمانية

• (553) دهوك

• (200) حلبجة

• (0) كرميان

• (73) رابرين

2.



الاصابات: (141 اصابة جديدة)

• (44) اربيل

• (14) السليمانية

• (52) دهوك

• (11) حلبجة

• (0) كرميان

• (20) رابرين

3.



الشفاء: (753 حالة شفاء جديدة)

• (187) اربيل

• (217) السليمانية

• (299) دهوك

• (12) حلبجة

• (33) كرميان

• (5) رابرين

4.



الوفيات: (9 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (1) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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