2021/05/15 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائر ومديريات الوكالة.وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناءً على ما جرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وكالة الإستخبارات بشأن نقل عدد من الضباط: أمر داخلي المركز الخبري الوطني.

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