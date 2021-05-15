وزير الخارجية الايراني يلغي زيارته للنمسا بعد رفعها علم الكيان الصهيوني في مقر الحكومة

2021/05/15 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قرر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ألغى زيارته للنمسا بعد رفع علم الكيان الصهيوني في مقر الحكومة النمساوية.وذكرت “وكالة انباء فارس” انه ” كتب صحفي نمساوي تغريدة على تويتر قال فيها: في اللحظة الأخيرة، ألغى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى النمسا كانت مقررة اليوم بسبب رفع الأعلام […]

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