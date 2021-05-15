ولادة عجل بثلاثة أعين في بريطانيا

2021/05/15 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد عجل في مزرعة شمال "ويلز" بعين ثالثة في منتصف جبينه، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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